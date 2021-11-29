Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
La Palma’daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu
[Fotoğraf: DHA]
Kanarya Adaları’na bağlı La Palma Adası’ndaki aktif yanardağda yeni lav çatlakları oluştu.
İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü dün, La Palma Adası’ndaki aktif yanardağla ilgili gelişmeleri içeren son açıklamasında, yeni lav çatlakların oluştuğunu ifade etti.
Yanardağ’dan akan lavın yeni çatlaklarla dakikada 6 metre ilerlediğini belirten yetkililer, 10 haftalık süreçte en azından 11 yeni lav akışı tespit edildiğini belirtti.
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