Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Birliği'nin sera gazı emisyonu 2'nci çeyrekte arttı
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Birliği ülkelerinin, sera gazı emisyonları bu yılın 2'nci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artış gösterdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2021 2'nci çeyrek döneminde sera gazı salımına ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre, AB 2'nci çeyrekte toplam 867 milyon ton karbon salımı gerçekleştirdi.
Sera gazı emisyonu 2021'nin 2'nci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.
Söz konuş artış, 2020 yılının 2'nci çeyreğinde koronavirüs nedeniyle ekonomik aktivitede yaşanan yavaşlamanın ardından bu yıl toparlanmanın hız kazanmasından kaynaklandı.
Yılın 2'nci çeyreğinde sera gazı salımının yaklaşık yüzde 34'ü üretim ve inşaat, yüzde 19'u elektrik üretimi, yüzde 14'ü tarım, yüzde 8'i ulaşım hizmetleri, yüzde 8'i diğer hizmetlerden kaynaklanırken, geriye kalan kısmı hane halklarının ulaşımı ve ısınması sonucunda ortaya çıktı.
Etiketler: Avrupa Birliği Çevre Kirliliği Hava Kirliliği Sera Gazı
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