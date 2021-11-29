Çin emniyet biriminden yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Kuzey Koreli mahkumun ekim ayında Cilin kentindeki cezaevinden kaçtığı bildirildi.

Yakalanması için ödül verildi

Açıklamada, başına 700 bin yuan (109 bin dolar) ödül konulan firarinin, 40 gün aranmasının ardından yeniden yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

"Çin'e kaçak yollarla girmiş"

Kaçak yollarla Çin’e 2013’te giren Kuzey Koreli mahkum, hırsızlık ve soygun suçlamalarıyla hapse atılmıştı.

Çin, iltica edenleri mülteci yerine yasa dışı göçmen kabul ediyor ve bu da ülkenin hukuk sisteminde bu kişilerin suçlu olarak görülmesine yol açıyor.