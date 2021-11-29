"Ten rengi korkusuyla oğluma prens unvanı verilmedi"

İddia, sessizliklerini ilk defa ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e bozan Sussex Dükü Harry ve Düşesi Megan'dan geçtiğimiz mart ayında gelmişti.

Çocuklarına ırkçı bir yaklaşımla unvan verilmediğini söyleyen ve ölmek istediği anlar olduğunu itiraf eden Düşes Megan, dışarıdan peri masalı gibi görünen Kraliyet ailesine katılışının hiç de öyle olmadığını açıklamıştı.

Ancak ırkçı yaklaşımın kime ait olduğu söylenmemişti.

Yazar Christopher Andersen'ın “Kardeşler ve Eşler: William, Kate, Harry ve Meghan'ın Özel Yaşamlarının İçinde” adlı kitabında, bu açıklamaların Prens Charles'e ait olduğu iddia edildi.

"Sence çocuklarının ten rengi ne olabilir?"

Kraliyet ailesinden ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan bilgide, 27 Kasım 2017'de Prens Harry ve Meghan Markle'ın nişanlarının resmen açıklandığı gün Prens Charles, karısı Camilla'ya, "Çocukların nasıl görüneceğini merak ediyorum, Yani, sence çocuklarının ten rengi ne olabilir?" diye sordu.

Camilla ise soruya biraz şaşırarak kesinlikle harika olacak eminim yanıtını verdi.

Prens Charles'ın bir sözcüsü The Post'a "Bu bir kurgu ve daha fazla yorum yapmaya değmez." dedi.

Harry ve Meghan'ın sözcüsü ise yorum taleplerine yanıt vermedi.