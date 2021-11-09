ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolarda açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

17 yaşındaki Kyle Rittenhouse, 2020 yılında 2 kişinin ölümü ve 1 kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili "birinci derece kasıtlı cinayetten" yargılanmak üzere tutuklandı.

Yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere doğru ateş açan Rittenhouse'un geçmişinde dikkat çeken detaylar ABD medyasında yer aldı.

O detaylarda en öne çıkan nokta, Kyle Rittenhouse'un polise desteği ve silahlı fotoğrafları oldu.

17 yaşındaki bir gencin ağır silahlara nasıl sahip olduğu sorgulanmaya başlandı.

Rittenhouse'un bugün görülen davasında ise Rittenhouse tarafından yaralanan 27 yaşındaki Gaige Grosskreutz, mahkemede Rittenhouse'a mülkünü korumak için silah doğrulttuğunu söyledi.

Rittenhouse'un avukatları, yasal olarak meşru müdafaa yaptığını iddia ediyor.

Pervasızca adam öldürme, kasten adam öldürme ve dikkatsizce güvenliği tehlikeye atma dahil altı suçlamayı ise reddediyor.

Yarı otomatik tüfekle sokağa çıkan Bay Rittenhouse, 36 yaşındaki Joseph Rosenbaum'u ve kendisine kaykay sallayan 26 yaşındaki Anthony Huber'i ölümcül bir şekilde vurmuştu. Bay Rittenhouse ve vurduğu adamların hepsi beyaz.