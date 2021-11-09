Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da hastanede yangın: 4 bebek öldü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Hindistan’da bir çocuk hastanesinde yangın çıktı. Yangında yenidoğan bakım ünitesindeki 4 bebek hayatını kaybetti.
Hindistan'da Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chauhan, Bhopal kentindeki Kamla Nehru Çocuk Hastanesi’nde yangın çıktığını duyurdu.
Yetkililer, yenidoğan bakım ünitesinde bulunan 40 çocuktan 4’ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.
Çocuklardan 36’sı ise kurtarıldı.
Yangının sebebi henüz belirlenemezken, elektrik aksamındaki bir kısa devrenin neden olabileceği belirtiliyor.
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