Sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek amacıyla Rustavi kentindeki 12'nci hapishaneden başkent Tiflis'te bulunan 18'inci hapishaneye ait hastaneye nakledilen Saakaşvili'ye destek vermek isteyenler Tiflis'te gösteri yaptı.

Özgürlük Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı gösteride konuşan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia, Saakaşvili'nin serbest kalmasını talep ettiklerini söyledi.

Melia, Saakaşvili'nin önce "uygun" bir hastaneye nakledilmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümet binasını "kuşatma" kararı

Saakaşvili'nin serbest kalması için bugünden itibaren Tiflis'te gösterilerin kalıcı olacağını kaydeden Melia, Başbakan'ın çalışma ofisi olan hükümet binasını kuşatmaya karar verdiklerini bildirdi.

Melia, Adalet Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının önünde de gösterilerin süreceği bilgisini paylaştı.

Gürcistan güvenlik güçleri, hükümet binasının ve parlamentonun önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.