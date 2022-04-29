Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Makedonya’da 20 yıl sonra üç beyaz aslan doğdu
[Fotoğraf:AA]
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan hayvanat bahçesinde 20 yıl aradan sonra üç beyaz aslan doğdu.
Kuzey Makedonya’daki hayvanat bahçesinde 20 yıl sonra üç beyaz aslan doğdu.
Yavru aslanlar ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.
Baba aslan Çaka ve anne aslan Bela’nın yavruları, hayvanat bahçesinde anneleriyle birlikte bulundukları kafeste vakit geçiriyor.
Etiketler: Kuzey Makedonya
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