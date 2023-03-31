Kovaçevski, bir dizi resmi temasta bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Sırp mevkidaşı Ana Brnabic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan ile ikili ilişkilerinin tarihinin en iyi seviyesinde olduğunu belirten Kovaçevski, "Karşılıklı hiçbir meselemiz bulunmamakla birlikte çözülmemiş sorunumuz da yok. Başarılı iş birliği, daha iyi bir gelecek konularını ele aldık" dedi.

Kovaçevski, yeni projelerin de görüşüldüğünü aktararak "İki ülke hükümeti de vatandaşlarının ekonomik ve sosyal reformlarını geliştirmek için çalışıyor" diye konuştu.

Brnabic ise "Açık Balkan" oluşumunun tüm bölge ülkelerinin çıkarına olduğunu ifade ederek bu oluşumun, özellikle gelecek nesiller için önem arz ettiğini söyledi.

Bu arada, Kovaçevski ve Brnabic, işbirliğini artırmak adına iki ülke arasında otoyol ücretlerinin elektronik sistemle bağlanması, maden ve enerji alanlarında projeler yürütülmesi ve karşılıklı dolaşım konusunun iyileştirilmesi konularında 3 mutabakat zaptı imzaladı.

Kovaçevski'yi kabul eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sırbistan ve Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi seviyesinde olduğuna hemfikiriz. Halklarımızın iyiliği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.