Güney Kore yerel basınında yer alan haberlere göre, başkent Seul merkezli bir insan hakları grubunun yayımladığı raporda, bölgedeki milyonlarca insanın kullandığı su kaynaklarının, Punggye-ri nükleer deneme tesisinden yayılan radyoaktif maddelere maruz kaldığı açıklandı.

Nükleer tesisin, milyonlarca kişiyi barındıran civarındaki 8 kent ve kasabayı tehdit ettiği kaydedilen raporda, tarım ve balıkçılık ürünleri dolayısıyla da Güney Kore, Japonya ve Çin'deki birçok insanı tehdit edebileceği ifade edildi.

Raporda, araştırma sonuçlarının, nükleer ve tıp uzmanları ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Güney Kore hükümetinin istihbarat kaynaklarına dayandırıldığı belirtildi.

İnsan hakları grubunun lideri ve araştırmacı Kuzey Koreli Hubert Young-hwan Lee, araştırmanın bulgularının önemine değinerek, "Bu rapor, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin yalnızca Kuzey Kore halkının değil, Güney Kore ve diğer komşu ülkelerdekilerin de yaşam ve sağlık hakkını tehdit edebileceğini göstermesi açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.