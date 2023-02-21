Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rus yönetimine seslendi.

NATO'nun, Rusya ile savaş halinde olmadığını kaydeden Landsbergis, "NATO, Rusya'ya karşı özel bir askeri operasyon bile başlatmadı. Rusya, NATO tarafından değil, Ukraynalılar tarafından yeniliyor. Bu, bazı insanlar için utanç verici olmaya başladı" ifadesini kullandı.