Türk, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savaş nedeniyle 8 bin 6 sivilin hayatını kaybettiğini ve 13 bin 287 kişinin yaralandığını belirten Türk, daha önce de Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Türk, "Bugün yayımladığımız bu rakamlar, geçen yıl 24 Şubat'ta Rusya'nın silahlı saldırılarının başladığı günden bu yana insanların yaşadığı kayıp ve acıları gözler önüne seriyor. Aralık 2022'de Ukrayna'yı ziyaret ettiğimde acıyı yerinde gördüm. Bizim verilerimiz buz dağının sadece görünen yüzü" değerlendirmesinde bulundu.

Sivillerin dayanılamayacak derecede büyük bedeller ödediğine değinen Türk, soğuk kış aylarında elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını kaydetti.

"Barışa giden yolu bulmak giderek zorlaşıyor"

Ukrayna'da yaklaşık 18 milyon kişinin insani desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Türk, yaklaşık 14 milyon kişinin ise evlerinden edildiğini belirtti.

Türk, Ukrayna'da her gün uluslararası insan hakları ve uluslararası hukuk ihlali yaşandığını kaydederek, "Her gün artan acılar ve yıkımlarla barışa giden yolu bulmak giderek zorlaşıyor" ifadesini kullandı.