Kuzey Kore'den yasaklı füze denemesi: En uzun mesafe ve süre rekoru

Güney Kore ve Japonya’nın aktardığına göre füze, ülkenin doğu kıyısındaki sulara düştü. Bu, Kuzey Kore'nin bugüne kadar kaydedilen en uzun uçuş süresi olarak tarihe geçti.

Füzenin oldukça yüksek bir açıyla fırlatıldığı, yaklaşık 7.000 km yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Yetkililer, bu açının yatay olarak kullanılması halinde füzenin çok daha uzun bir mesafe kat edebileceğine dikkat çekti.

Perşembe günü gerçekleştirilen bu deneme, Koreler arasındaki ilişkilerin giderek kötüleştiği ve Pyongyang yönetiminin Seul’e karşı daha saldırgan bir dil kullanmaya başladığı bir dönemde gerçekleşti.

Güney Kore, Kuzey’in ABD’de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde yeni bir ICBM fırlatabileceği konusunda Çarşamba günü uyarıda bulunmuştu.

Güney Kore’den yaptırım kararı

Seul Savunma Bakanlığı, bu füze denemesinin "daha uzak ve yüksek menzilli" silahlar geliştirme amacı taşıdığını belirtti.

Güney Kore, bu adımına yanıt olarak Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.

ABD ise füze denemesini "birleşmiş milletler güvenlik konseyi kararlarının açık bir ihlali" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, "Bu durum, [Kuzey Kore'nin] kitle imha silahları ve balistik füze programlarını halkının refahı üzerine koyduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kim Jong Un'dan füze denemesi sonrası açıklama

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, devlet medyasında aynı gün yayınlanan açıklamasında, bu denemenin "düşmanlara karşı cevabımız" olduğunu belirterek "uygun bir askeri hareket" olarak nitelendirdi.

Kim, "Kuzey Kore'nin nükleer güçlerini geliştirme yolunda hiçbir zaman geri adım atmayacağını" vurguladı.

Uzmanlar, bu denemenin Kuzey Kore'nin daha yüksek yük kapasiteli füze geliştirme hedefinin bir parçası olduğunu öne sürüyor.

Kuzey Kore'nin, "daha büyük ve ağır savaş başlıkları" veya birden fazla savaş başlığı taşıyabilecek füze geliştirme çabası içinde olduğu belirtiliyor.

Bölgesel gerilimler artıyor

Güney Kore ve ABD yetkilileri, denemeden sonra bir araya gelerek "güçlü ve çeşitli yanıt önlemleri" alma konusunda mutabık kaldı.

Güney Kore askeri yetkilileri, ABD ve Japonya makamları ile Kuzey Kore balistik bilgilerini paylaşarak "tam bir hazırlık durumu" içinde olduklarını ifade etti.

Bu deneme, Güney Kore ve ABD'nin, Kuzey Kore'nin Ukrayna’daki savaşta Rusya'ya destek için asker gönderdiği iddialarının ardından geldi.

Pentagon’a göre, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'nın doğusunda eğitim gördüğü, bir kısmının ise batıdaki Kursk bölgesine gönderildiği tahmin ediliyor. Pyongyang ve Moskova bu iddialar hakkında resmi bir açıklama yapmadı.