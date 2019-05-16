Yonhap ajansına göre Pyongyang Radyosunun haberinde, Kuzey Kore'nin bu ay içinde Doğu Denizi'ne doğru fırlattığı füzelerin kendi kara sularında yaptığı "normal" bir askeri tatbikat olduğu aktarıldı.

Haberde, "vuruş tatbikatında ne orta menzilli füze ne de kıtalararası balistik füze fırlatıldığı için uluslararası toplumun Kuzey Kore tarafından herhangi bir taahhüt ihlali yapılmadığını belirttiği" anımsatıldı.

Koreler arası bir anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Güney'in, Kuzey Kore'nin füze fırlatmasına yönelik eleştiride bulunma hakkı olmadığı savunulan haberde, "Bu eleştiri, ABD ile gizli düşmanca eylemler içinde olup Kuzey-Güney askeri anlaşmasını umursamazca ihlal ederek anlaşmayla ilgili konuşma hakkını kaybedenlerin utanmazca bir şikayetidir. Pyongyang, Seul’ün kendilerine haksız suçlama yöneltme hamlesi karşısında asla sessiz kalamayacak. Güney Kore ordusu, bu şekilde devam ederse içeriden ve dışarıdan daha fazla tepkiyle karşı karşıya kalacak" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi üzerine kısa menzilli güdümlü füze ve çoklu ateşleyici sistemlerden seri atışlar yapmasından duyulan kaygı belirtilerek, "Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimi arttıracak eylemleri durdurmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Diğer yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 9 Mayıs'ta Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine 2 kısa menzilli füze atışı yaptığını, füzelerin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Güney Kore Savunma Bakanlığının denemelerden duyduğu kaygıyı belirten ve Pyongyang yönetimine askeri gerilimi düşürme çağrısı yapan ifadeleri "saçma" olarak nitelendirilmiş, denemelerin savunma amaçlı olduğu ve rutin tatbikat kapsamında yapıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA