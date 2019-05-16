Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulmehdi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yapacağı resmi ziyaret yarın gerçekleşecek.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ve Irak'ı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Kaynak: AA