Duman 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.03.2025 06:40

Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı

Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı.

Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı

Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumundan (RLNI) yapılan açıklamada, Doğu Yorkshire açıklarında çarpışan petrol tankeri ile kargo gemisinde yangın çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, kaza yerine 4 cankurtaran botunun gönderildiği ve birkaç kişinin gemileri terk ettiğine dair raporların alındığı belirtildi.

Sahil güvenlikten yapılan açıklamada da kaza ihbarı üzerine "acil durum" müdahalesinin koordine edildiği bildirildi.

Açıklamada, kazayla ilgili ilk alarmın yerel saatle 09.48'de verilmesinin ardından cankurtaran botları, yangın söndürme ekipleri ve kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiği ifade edildi

ETİKETLER
İngiltere Petrol
Sıradaki Haber
Trump'ın Çalışma Bakanı adayı Lori Chavez-DeRemer'e Senato'dan onay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:50
Grönland seçimlerinde Trump etkisi: Bağımsızlık mı, ittifak mı?
07:33
Manus AI: Kendi başına çalışıyor, komuta ihtiyaç duymuyor
07:28
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki elektrik kesintisine tepki
07:12
Yolcu otobüsü alev alev yandı
05:52
Trump'ın Çalışma Bakanı adayı Lori Chavez-DeRemer'e Senato'dan onay
05:44
İsrail hapishanelerinden kurtulan yüzlerce Filistinlinin yaşadığı eziyetler ortaya çıktı
ABD'de Filistin destekçisi aktivistin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
ABD'de Filistin destekçisi aktivistin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
FOTO FOKUS
Arızalanan araç benzinlikte alev aldı: O anlar kamerada
Arızalanan araç benzinlikte alev aldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ