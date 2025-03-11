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Dünya
AA 11.03.2025 03:06

BM Sözcüsü Dujarric: İfade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı elzemdir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından "ifade özgürlüğünün" önemini vurguladı.

BM Sözcüsü Dujarric: İfade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı elzemdir

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Filistinli aktivist Halil'in tutuklanmasına ilişkin konuştu.

Söz konusu tutuklamadan haberdar olunduğunu belirten Dujarric, "Bizim için ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesinin önemini vurgulamak çok elzemdir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) programlarının yüzde 83'ünün iptal edildiğini duyurmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Dujarric, bu kesintilerin "ciddi sonuçları" olacağının altını çizdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ABD'de federal yargıçtan, Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel

ABD'de Gazze gösterilerine öncülük etmesinin ardından tutuklanan Halil'e ilişkin tartışmalar sürüyor.

CNN'in haberine göre, ABD'de mahkeme, Filistinli aktivist Halil'in, ABD'den "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı koydu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Halil'in yarın mahkeme karşısına çıkması beklenirken, yüzlerce kişi söz konusu tutuklama kararını protesto amacıyla New York'ta sokaklara döküldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Halil tutuklanmıştı.

Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini söylediklerini belirtmişti.

ABD'de Filistinli öğrenci tutuklandı
ABD'de Filistinli öğrenci tutuklandı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da konuya ilişkin X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen gösterilere katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı etme sözü vermişti.

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