Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 23:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters,
Kuzey California'da 6,2 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kuzey California açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ABD'nin Kuzey California açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
M6.2 #earthquake (#sismo) strikes 180 km W of #Redding (#California) 21 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/tGjmMmGaGT— EMSC (@LastQuake) December 20, 2021
EMSC, depremin 9 km derinlikte gerçekleştiği bilgisini verdi.
Depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadı.
Son Haberler
- 00:27
- 00:24
- 00:25
- 00:13
- 00:04
Sıradaki Haber
ABD'nin hipersonik füze denemesi yine başarısız oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz