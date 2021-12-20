İkili görüşmede Yunus Emre Enstitüsünün ve Enstitünün Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirdiği TABİP’in (Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi) Malezya’daki faaliyetleri konuşuldu.

Görüşmenin ardından hediye takdim edilen Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ve Başkan Prof. Dr. Şeref Ateş hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yunus Emre Enstitüsü, Malezya’nın Başkenti Kuala Lumpur’daki merkezi ile 2017 yılından bu yana ülkede faaliyet gösteriyor.

2017 yılı bahar döneminden itibaren Malezya’da faaliyet göstermeye başlayan Enstitüde, şimdiye kadar binlerce kişi Türkçe öğrendi. Enstitü tarafından yürütülen “Tercihim Türkçe Projesi” kapsamında Malezya’da üniversite ve kolejlerle protokol imzalanarak Türkçe seçmeli ders olarak müfredata girdi.

Türkçenin üniversite düzeyinde seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulması yönünde Malezya ve Taylan’da yürütülen çalışmalar kapsamında fiziki imkânları yetersiz olan okullarda uygun sınıf ortamı ve eğitim materyallerinin hazırlanması konusunda da destek veren Enstitü, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla “Hizmet İçi Eğitim” seminerleri de düzenliyor.

Ülkenin önde gelen üniversitelerinden Malaya Üniversitesi ile TABİP arasında iş birliği protokolü bulunuyor, ayrıca Düzce Üniversitesinden bir ekip Malaya ve Putra üniversitelerine ziyarette bulunarak alternatif tıp alanında iş birliğinde de bulundu.

Enstitünün Okçular Vakfı ile hayata geçirdiği Kemankeş Projesi kapsamında ise International Idrissi School ile imzalanan protokol çerçevesinde, geleneksel Türk okçuluğunun müfredata alındığı okulda şimdiye kadar yüzlerce öğrenci geleneksel Türk okçuluğuyla tanıştı.