İsrail'den İran'a 'açık ve gizli eylemlerin genişletileceği' mesajı
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın elinin zayıf olduğunu ve nükleer müzakerelerde uyguladığı oyalama stratejisine karşı yakında açık ve gizli eylemlerin genişletileceğini söyledi.
İsrail Parlamentosu Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde son dönemde yaptığı ABD ziyareti üzerine konuşan Benny Gantz, İran halkının kötü ekonomik koşullarla boğuştuğuna ve Tahran'ın iç-dış zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.
Gantz, "İran uluslararası müzakerelere eli zayıf şekilde geldi. Tahran'ın oyalama stratejisine son verilebilir ve bunun yapılması gerekiyor" dedi.
Bu konuda uluslararası iş birliğini geliştirdiklerini ifade eden Gantz, şunları söyledi:
"Eminim ki yakında açık ve gizli eylemler çeşitli biçimde genişletilecek. Son 1,5 yılda gücümüzü artırma, İsrail'in bölgedeki her türlü güvenlik tehdidine karşı güvenlik üstünlüğünü teyit edecek yeni araçlar elde ediyoruz."
Filistinlilere yapılan saldırılar kabul edilemez
Batı Şeria'da İsraillilerin Filistinlilere ve ordu personeline yönelik saldırılarını "ahlaki ve operasyonel olarak kabul edilemez" bulduğunu söyleyen İsrailli Bakan, buna "göz yumulmayacağını" öne sürdü.
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