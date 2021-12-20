İsrail Parlamentosu Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde son dönemde yaptığı ABD ziyareti üzerine konuşan Benny Gantz, İran halkının kötü ekonomik koşullarla boğuştuğuna ve Tahran'ın iç-dış zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Gantz, "İran uluslararası müzakerelere eli zayıf şekilde geldi. Tahran'ın oyalama stratejisine son verilebilir ve bunun yapılması gerekiyor" dedi.

Bu konuda uluslararası iş birliğini geliştirdiklerini ifade eden Gantz, şunları söyledi:

"Eminim ki yakında açık ve gizli eylemler çeşitli biçimde genişletilecek. Son 1,5 yılda gücümüzü artırma, İsrail'in bölgedeki her türlü güvenlik tehdidine karşı güvenlik üstünlüğünü teyit edecek yeni araçlar elde ediyoruz."

Filistinlilere yapılan saldırılar kabul edilemez

Öte yandan, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonlarını artırdığına işaret eden Gantz, son dönemde uluslararası alanda İsrail hakkında sıkça gündeme gelen Filistinlilere yapılan "yerleşimci şiddeti" konusuna da değindi.

Batı Şeria'da İsraillilerin Filistinlilere ve ordu personeline yönelik saldırılarını "ahlaki ve operasyonel olarak kabul edilemez" bulduğunu söyleyen İsrailli Bakan, buna "göz yumulmayacağını" öne sürdü.