Malezya uçağının düşürülmesinden sorumlu tutulan üç Rus ve bir Ukraynalı hakkında yürütülen ceza davasında savcılar iddianamelerini mahkeme sundu.

Felaketin kurbanlarının yakınları Lahey'deki mahkemeye geldi. Dört zanlıdan hiçbiri duruşmaya çıkmadı.

Delilleri ve iddianameleri sunan Hollandalı savcılar, dört zanlının kendi askeri çıkarlarına hizmet etmeye çalıştıklarını açıkladı.



Uçak Ukrayna hava sahasında düşürülmüştü

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü.

Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti. Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla kazaya ilişkin cezai soruşturma yapmak üzere Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi kurulmuştu.