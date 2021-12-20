Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya’nın Moskova Büyükelçisine 2 büyükelçilik mensubunun istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu.

Rus tarafının bu kararın mütekabiliyet gereği alındığı bilgisini paylaştığı aktarılan açıklamada, "Bu adım sürpriz değil ancak Alman hükümeti açısından tamamen sebepsizidir" ifadesi kullanıldı.

Bunun Almanya'nın egemenliğini ağır bir şekilde zedelediğine dikkat çeken açıklamada, Almanya'nın, Rusya ile uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı temelinde görüş alışverişinde bulunmak istediğini, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bugün verdiği kararın iki ülke arasındaki ilişkiye yeniden sıkıntı verdiği vurgulandı.

Açıklamada,

Açıklamada,