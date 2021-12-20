Yunus Emre'nin ölümünün 700. yılı nedeniyle Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan’da düzenlenen etkinliğe Kazak vatandaşlar, bilim insanları ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Yunus Emre, Dede Korkut ezgileri çalındı,Türk halk oyunlarından örnekler sunuldu.

Kazak Devlet Sanatçısı Zagipa İmangaziyeva etkinlikte Yunus Emre ezgileri ve Türkçe eserler seslendirdi.

"Barış, bağımsızlık ve kültür bizim için büyük önem taşıyor"

Yıllar önce Yunus Emre'nin şiirleriyle tanıştığını belirten İmangaziyeva, ona olan hayranlığını dile getirdi.

"B arış, bağımsızlık ve kültür bizim için büyük önem taşıyor. Konsere gelen halkın Türk dünyası şairi Yunus Emre’nin ilahileriyle manevi olarak büyük keyif aldığını düşünüyorum."

Etkinlik, Kazak halk dansları ve Türk halk oyunlarının en güzel örneklerinin sergilenmesiyle sona erdi.