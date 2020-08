Dünya koronavirüs salgını gibi son yılların en büyük sağlık krizlerinden birine karşı savaş verirken, her ne kadar karantina yani insanların evlerine kapandığı dönemlerde doğanın kendine geldiğine dair yorumlar yapılsa da durum tam anlamıyla böyle değil. Bilim insanları, her an artan bir tehdit olan iklim değişikliği için uyarılarına devam ediyor.

Küresel sıcaklıklardaki artışla ilgili kanıtlar zaten ortada. Bunlara bir de Kuzey Buz Denizi’ndeki (Arktik Okyanusu) buz örtüsünün temmuz için tarihinin en düşük seviyesinde olduğu uyarısı eklendi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen yeryüzü inceleme programı Copernicus, deniz buzu boyutundaki değişimin, 1981-2010 arasındaki temmuz ortalamasına göre bu yıl için yüzde 26'nın üzerinde düşüş gösterdiğini açıkladı.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Bu, yüzde değişimlerinin neredeyse yüzde 8 civarında önemli ölçüde düştüğü 2005'te başlayan ve gittikçe hızlanan durumun bir devamı. 2005-2020 arasında deniz buzu boyutlarındaki anomalide ortalama düşüş, 1981-2010 arasında kaydedilen ortalamaya göre yaklaşık yüzde 19.

Buz örtüsü kayıtları 1981'de başladığından Temmuz 2020 seviyeleri, Kuzey Kutup Denizi için 1979'dan beri en düşük seviye.

Bilim insanları, Kuzey Kutbu'nun gezegenin geri kalanından 2 kat daha hızlı ısındığını vurguluyor ve bu yıl, her zamankinden daha erken ortaya çıkan doğal yangınların yanı sıra ilkbahar ve yaz ayları boyunca rekor bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalındı.

Copernicus'a göre geçen ay, gezegende tarihin en sıcak üçüncü temmuz ayıydı. 1981-2010 sıcaklık ortalamasına göre temmuz ayı, ortalamadan yaklaşık yarım santigrat derece daha sıcaktı.

Bu durumun dünya ekonomisini etkilediğini vurgulamakta da fayda var.

Buzulların erimesiyle ortaya çıkan Kuzey Denizi ticaret rotası, ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeler arasında yeni bir yarışa sahne oldu. Daha önce taşımacılık için pek de uygun olmayan yolu, yük gemilerinin kullanabilmesinin önü açıldı. Bu rotanın altında bulunan devasa hidrokarbon kaynakları da cabası.