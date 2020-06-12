Dünyamız gittikçe ısınıyor. Küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan ısının büyük bir kısmını da okyanuslar emiyor. Deniz ekosistemleri, canlılar tehlikede.

Dünyanın yüzde 70’ini kaplayan okyanus yüzeylerinin yıllık ortalama sıcaklıkları, 1980'lerden bu yana 20. yüzyıl (1900-1999) ortalamasından daha fazla farklılık gösteriyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesine (NOAA) göre, küresel okyanus yüzey sıcaklıkları 2019'da bu yüzyılın ortalamasından 0,77 santigrat derece daha yüksekti.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Bazı yıllar daha sıcak, bazı yıllar daha soğuk olduğu için yıllık fark dalgalanması devam ederken, verilerde hala belirgin bir artış eğilimi var.

Kaydedilen en büyük farkın görüldüğü yıl ise ölçülen okyanus sıcaklıklarının belirtilen ortalamanın 0,79 santigrat derece üzerinde olduğu 2016.

Yüzeye yakın sıcaklıklar için küresel veriler, gemi, şamandıra ve uydu ölçümlerinden alınıyor.

Dalgalanmalar normal olmakla birlikte, küresel veriler ile kara ve okyanus sıcaklıklarındaki ortalamada artış var. Yani iklim değişikliği nedeniyle daha sıcak geçen yılların fazlalaşması bekleniyor.

Uzmanların da sık sık vurguladığı gibi; bilimsel bulgulara göre devam eden küresel ısınma, aşırı hava olaylarının gücü, sıklığı, mekansal boyutu ve süresinde de değişikliklere yol açabilir.