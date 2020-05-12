“Bu yıl sıcaklık rekoru kırılacak”, “En sıcak yazı yaşayacağız”...

Küresel ısınmanın etkisini iyiden iyiye gösterdiği son dönemde, bu uyarıyı almadığımız bir yıl neredeyse olmadı.

Tahmin, 2020 için de geçerli.

NASA’ya göre, 2020 şimdiye kadarki en sıcak yıl olabilir.

NASA verileri aslında, dünyamızın 19. yüzyılın sonlarından bu yana giderek ısındığını gösteriyor.

2000’den beri ise bu eğilim hızlanmış durumda. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bundaki payı malum.

İçinde bulunduğumuz yılın mart ayı, tarihsel olarak ortalamadan daha soğuk bir ay olmasına rağmen, 1880'den beri Dünya'da kaydedilen ortalama aydan sadece 0,3 santigrat derece daha soğuktu.

NASA’nın da onayladığı gibi Dünya, ikinci en sıcak mart, şubat ve ocak aylarını 2020'de yaşadı. Hatta ocak ayı, ilkiyle sıcaklık olarak o derece yakındı ki en sıcağı demek bile mümkün.

Şu an itibarıyla 2016, Dünya'nın ortalama sıcaklığını en fazla aşan yıl oldu. Bu yıl aynı zamanda, kaydedilen en sıcak ocak, şubat ve mart aylarını da içeriyordu. Hesaplama, 1980-2015 dönemine göre yapıldı.

Aşağıda 1880 ve sonrasını kapsadığını gördüğünüz grafikteki veriler de NASA’nın 1980’den 2015’e kadar olan yıllar için yaptığı hesaplamayı referans alıyor.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Geride bıraktığımız sene de gerçekten kavurucu bir yıldı. 2016’dan sonra kaydedilen en sıcak ikinci yıl olduğunu söyleyebiliyoruz.

2019’un temmuz ayı ise Dünya’da kaydedilen en sıcak ay rekorunu kırdı.

1880'den beri seçilen yılların aylık sıcaklıklarında görüldüğü gibi, kış sıcaklığı doğal olarak referans döneminin yıllık ortalamasının çok altında. Bu da mevsimlere bakılmaksızın, uzun bir süre boyunca ortalama sıcaklığı gösteren tek bir rakam. Yaz sıcaklıkları da doğal olarak temel döneminin yıllık ortalamasının çok üzerinde ancak gittikçe bundan uzaklaşıyor.

Yüzeye yakın sıcaklıklar için küresel verilerin, kıyıdaki hava istasyonları ve bunun yanı sıra okyanuslardaki gemi, şamandıra ve uydu ölçümlerinden geldiğini ekleyelim.

Ve son bir söz: Bilimsel bulgulara göre küresel ısınma, aşırı hava olaylarının gücü, sıklığı, mekansal boyutu ve süresinde değişikliklere yol açacak.