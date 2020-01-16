Yerküre ısınıyor…

İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri daha sık ve daha şiddetli şekilde görülüyor.

2019, son 140 yıla bakıldığında dünya üzerinde en sıcak geçen ikinci sene oldu.

İlk sırada 2016 yılı bulunuyor.

2010-2019 arası ise, kayıtların tutulmaya başlandığı 1850’li yıllardan bu yana en sıcak geçen 10 yıllık dönem.

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2020 ve sonrasında da şiddetli hava olaylarının beklendiği uyarısında bulundu, "Dünya bu duruma hazırlıklı olmalı" dedi.

Avustralya'yı kasıp kavuran sıcak ve bir türlü önüne geçilemeyen yangınlar, karşı karşıya olunan tehdidin son örneklerinden.

Avustralya'da yangınlar nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti,

Hızla yayılan alevler,2 bin 500'den fazla evi kül etti, 500 milyonu aşkın hayvan öldü.

Kaynak: AP, Reuters

