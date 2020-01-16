Ekim ayından bu yana Conde'nin 3'üncü dönem görev yapma planına karşı protestolar düzenleyen Anayasanın Korunması Ulusal Cephesince (FNDC) yapılan açıklamada, son protesto dalgasında pazartesi gününden bu yana 3 sivilin öldüğü belirtildi.

Ginelilerin ölenleri rahat defnedebilmesine ve tüketim mallarını stoklamalarına olanak sağlayacak şekilde protestolara 4 gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, haftaya pazartesi gününden itibaren tüm ülkenin yeniden gösteriler için seferber olması istendi.

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan kararnameyle, 16 Şubat'ta düzenlenecek milletvekili seçimleri için kampanya döneminin bugün başladığı ve 14 Şubat'a kadar süreceği kaydedildi.

Milletvekili seçimlerini, Cumhurbaşkanı Conde'nin gücünü sağlamlaştırma manevrası olarak gören muhalefet, sandığa gitmeyeceğini ve seçim yapılmasını engelleyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA