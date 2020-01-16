Dünya
Hafter, Berlin Konferansı’na katılacak16 Ocak 2020 Perşembe 13:32 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 13:34
Halife Hafter, Berlin Konferansı'na katılmayı kabul etti.
Alman hükümeti, başkent Berlin’de 19 Ocak’ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Halife Hafter'i davet etmişti.
Libya'da meşru yönetime karşı isyan çıkaran silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter, Berlin Konferansı'na katılmayı kabul ettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı konferansa Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden temsilcilerin de katılması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler: hafter Berlin Berlin Konferansı Libya