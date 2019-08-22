Bir taraftan fırtınalar, hortumlar… Diğer taraftan aşırı sıcaklar…

Doğal felaketler, ABD’den Avrupa’ya, Asya’dan Uzak Doğu’ya kadar birçok ülkeyi vurmuş durumda.

Konu, küresel ısınma ve iklim değişikliğinde kilitleniyor.

"Soğuk" Alaska sıcaktan kavruldu, Meksika’da dolu yağdı

ABD’nin birçok eyaleti yaz ayları boyunca fırtına ve hortumlarla mücadele etti. Bunu, orman yangınları izledi. Yüzlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Alaska'da termometreler peş peşe 25 derecenin üstüne çıkarak önceki yılların rekorlarına yaklaştı. Bölge, 1920’li yıllarda 27 dereceleri görmüştü.

(Fotoğraf: Getty)

Meksika'da temmuz ayındaki dolu fırtınası, 30 dereceye yaklaşan sıcaklıkta yolları buzla kapladı.

Brezilya'da, Amazon ormanlarında yılbaşından bu yana 72 binden fazla yangının çıktığı açıklandı.

(Fotoğraf: Reuters)

Doğu Asya ülkesi Çin’de, şiddetli yağış can kayıplarına neden oldu.

Japonya'da binlerce kişi sıcak havanın etkisiyle hastanelere kaldırıldı.

Hindistan’da da fırtına nedeniyle yüzlerce kişi evsiz kaldı. Ülkedeki aşırı sıcaklarda ise, su sıkıntısı baş gösterdi.

Kanarya Adaları’nda ormanlar yandı

(Fotoğraf: Getty)

Avrupa ülkeleri ise hem bunaltıcı sıcaklarla hem de fırtınalarla mücadele ediyor.

Türkiye’de aşırı sıcakların yanı sıra Batı illerinde fırtınalar ve orman yangınları meydana geldi.

Haziran ayında Almanya'nın güneyinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle sokaklar ve evler su altında kaldı, ağaçlar yerinden söküldü, yüzlerce otomobil zarar gördü.

Yunanistan’da fırtına, can kayıplarıyla sonuçlandı. Yunanistan bir taraftan da orman yangınlarıyla boğuştu.

Kanarya Adaları da orman yangınlarına teslim oldu. İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da devam eden orman yangınlarında 12 bin hektardan fazla alan yandı. 10 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

Avrupa yandı

Avrupa’nın büyük bölümü bir taftan da 45 dereceyi bulan sıcak havayla kavruldu. Sıcak havayla bağlantılı ölümler tespit edildi. Ulaşımdan eğitime kadar birçok alanda aksaklıklar oldu. Önceden planlanan bazı sınavlar iptal edildi.

(Fotoğraf: Getty)

Fransa Fransa Meteoroloji Enstitüsüne göre, ülke 1952’den beri sıcak haziran günlerinden birini bu yıl yaşadı.

Almanya da yine haziran ayında 1947’den beri süregelen sıcaklık rekorunu kırdı.

Göl ve havuzlara akın edenlerden boğulanlar oldu.

Avusturya da yıldan yıla sıcağı daha çok hisseden ülkelerden.

Dünyadaki hava sıcaklıklarını inceleyen araştırmalar temmuz ayının, dünyada bugüne dek kaydedilen en sıcak ay olabileceğini vurguladı.

Sibirya’da orman yangını

(Fotoğraf: Getty)

Rusya'nın Sibirya bölgesinde çıkan orman yangınları ise uzun bir süre devam etti. Acil durum ilanları birbirini izlerken, 3 milyon hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

Bölge, temmuz ayında da sel faciasını yaşadı. En az 14 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Reuters, AFP, NASA