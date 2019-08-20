Irak yerel medyasında yer alan bilgilere göre, başkent Bağdat’ın kuzeyindeki Selahattin vilayetinde yer alan Şii örgüt Haşdi Şabi’ye ait bir askeri karargahta üst üste patlamalar yaşandı.

Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, Balad Hava Üssü’nde yaşanan patlamalara müdahale etmek için itfaiye ekiplerinin gönderildiğini açıkladı.

Sivil Savunma Müdürlüğü ayrıca patlamaların Balad Hava Üssü yakınında Haşdi Şabi’ye ait depoda meydana geldiğini belirtti.

Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, Balad Hava Üssü ABD’li emekli askere ev sahipliği yaparken, Şii örgüt Haşdi Şabi’nin de üs yakınlarında karargahı var.

Üst üste 4'üncü saldırı

Sumer News haber sitesine göre ise kimliği belirlenemeyen hava saldırıları Irak’ta üst üste 4’üncü defa meydana geldi.

İsrail’in Yedinoth Ahranoth gazetesi ise Irak’taki bombalamanın son haftalarda üst üste silah depolarında meydana gelen patlamaların bir devamı olduğunu ve bu patlamaların bazılarının sorumluluğunun İsrail’e yüklendiğini yazdı.

Gazete ayrıca Balad Hava Üssü yakınlarındaki silah deposunda meydana gelen patlamaya ABD öncülüğündeki koalisyondan herhangi bire yorum gelmediğini de aktardı.

Yedinoth Ahranoth gazetesi bazı uzmanların bu saldırıları geçtiğimiz yıl Irak’taki İran hedeflerine yönelik yapılan saldırılar kapsamında İsrail’in gerçekleştirmiş olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Kaynak: Sumer News, Arabi21