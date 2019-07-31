Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda geçen haftadan bu yana devam eden yangın nedeniyle 3 milyon hektardan fazla ormanlık alan yandı.

20 farklı bölgeden 500 yerleşim birimi dumandan etkilendi ve 15 bin görevli bölgeye sevk edildi.

Putin, Savunma Bakanlığı'nı görevlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına, yangın söndürme çalışmalarına destek olması talimatı verdi.

Savunma Bakanlığı da bunun üzerine 10 uçak ve 10 helikopteri olay yerine gönderdi.

Başbakan Dmitriy Medvedev ise Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde yaptığı acil hükümet toplantısında, devam eden orman yangınları nedeniyle bölgedeki durumun söndürme çalışmalarını zora soktuğunu söyledi.

Söndürme çalışmaları için 262 milyon TL talep edildi

Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitriy Kobılkin, Medvedev'den söndürme çalışmaları için bütçeden 3 milyar ruble (262 milyon TL) ayrılmasını talep etti.

Rusya'daki mevcut yasalara göre, valilikler, ormanlık alanda çıkan yangını söndürme maliyetinin yangının oluşturacağı hasarı aşması halinde, yangını söndürmeme kararı alabiliyorlar. Söz konusu yasa, çevrecilerin yoğun eleştirisine hedef oluyor.

5 bölgede acil durum ilan edildi

Dünya Meteoroloji Örgütüne göre, Sibirya'da haziranda hava sıcaklığı ortalamanın 10 derece üzerindeydi.

Rusya'nın İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerinde acil durum ilan edilmişti.

Kaynak: AA