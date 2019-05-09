Kuzey Denizi rotası, binlerce yıl boyunca buzullarla kaplıydı ve yük taşımacılığı için uygun değildi.

Ancak iklim değişikliği ile eriyen buzullar, bölgede yeni bir deniz rotasının açılmasını sağladı.

Söz konusu rota birçok yönden kritik öneme sahip.

İlk olarak Kuzey Denizi rotası, diğer rotalardan 10 - 15 gün kadar daha hızlı seyahate imkan veriyor. Yeni güzergah, Süveyş Kanalını kullanan Doğu Asya – Avrupa hattını 21 bin kilometreden 12 bin 800 kilometreye düşürüyor.

İkincisi ise rotanın altında bulunan devasa hidrokarbon kaynakları.

Bu kaynaklar için çok sayıda ülke çeşitli iddialar ortaya atsa da Rusya haricinde hiçbir ülke ciddi bir atılım yapmadı.

Rusya'nın güzergah boyunca 7 askeri üssü bulunuyor ve bu üsler kıyı şeridinin tamamını kaplıyor. Bu da Kuzey Kutbu'nda gezinmek, Asya'ya daha hızlı seyahat etmek veya denizin altındaki petrol ve doğal gaz varlıkları üzerinde söz sahibi olmak için Rusya'nın gözetiminde olmak anlamına geliyor.

Yeni İpek Yolu’na alternatif güzergah

Kuzey Denizi rotası, özellikle Asya ülkelerine yapılacak ticaret için ciddi bir avantaj sağlıyor.

Yeni bir İpek Yolu projesi olan "Tek Yön Tek Kuşak" üzerinde çalışan Çin için bu yol, projeye alternatif bir güzergah.

Ticaret savaşları ile gerilimin yükseldiği Pekin - Washington hattında Kuzey Denizi ticaret rotası, yeni tartışma konusu.

Çin yeni rotanın kullanımı için resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak ABD, Pekin'in bölgedeki çalışmalarına çoktan başladığını iddia ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan bir rapora göre, Çin'in Kuzey Kutbu'ndaki varlığı 2013'te, Kuzey Kutbu Konseyi'nde gözlemci statüsü kazanmasından bu yana artmaya devam ediyor.

Raporda, Çin’in Kuzey Kutbu’nun haritasını çıkarmak için HULONG adlı bir buz kıran gemisi gönderdiği, Grönland, İsviçre ve Norveç’e ise uydu istasyonları kurmayı önerdiği iddia edildi.

Çin'in bölgede şu anda dört nükleer motorlu balistik füze denizaltısı, altı nükleer motorlu saldırı denizaltısı ve 50 dizel motorlu saldırı denizaltısı olduğu belirtiliyor.

Pentagon 2020 yılına kadar filonun 65 ila 70 denizaltıya kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Çin'in Kuzey Kutbu'na olan bu ilgisinin artmasının nedeni ise, Kuzey Denizi rotasının avantajları olarak yorumlanıyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters, Financial Times