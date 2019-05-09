Alman medyasının Kenan’ı "kahraman" ilan ettiği olay, geçtiğimiz mart ayında Nurnberg’de yaşandı.

Anne Tuğba Büyükhan, 3 çocuğunu da yanına alarak evden çıktıktan sonra 6 yaşındaki Azra’yı yuvaya bıraktığı sırada oğlu Kenan Büyükhan ve 2 yaşındaki kızı Hira Nur araçta kaldı. Bu sırada araçta yangın çıktı, ön koltukta oturan Kenan hemen araçtan inerek arka koltukta oturan kız kardeşi Hira Nur’un kemerini çözüp onu kucağına alarak araçtan çıkardı. Kendi canını hiçe sayarak kız kardeşini kurtarmak için seferber olan Kenan’ı, Alman basını "kahraman" ilan etti.

Alman polisinden Kenan'a sürpriz

Nürnberg Polis Teşkilatından bir grup polis, 10 yaşına basan Kenan Büyükhan’ı evlerinde ziyaret ederek, çocuğa "Süper Kahramanlık Sertifikası" ve çeşitli hediyeler verdi. Polis, doğum günü sürprizi için Kenan ve babası Celil Büyükhan'ı araçla bir gezintiye de çıkardı.

Polis yetkilileri Kenan’ın bunu hak ettiğini belirterek, Tuna Nehri’nde devriye gezen polis botunda kaptanlık yapmasına da izin verdi. Güzel bir gün geçirdiğini söyleyen Kenan, “10’uncu yaş günümde unutamayacağım anlar yaşadım” dedi.

Bavyera Hükümeti onur madalyası verecek

Öte yandan, Bavyera Hükümeti, Kenan Büyükhan’a 29 Mayıs tarihinde Münih’te onur madalyası verecek. Başbakan Markus Söder’in de hazır bulunacağı tören, saat 11:00’de başlayacak.

İlk ödülü Başkonsolos vermişti

Kenan’a ilk ödül 23 Nisan kutlamaları sırasında Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından verilmiş ve iş insanı Ayhan Yeşil de Kenan’a bir cep telefonu hediye etmişti.

Kaynak: DHA