Kolombiya'da Uraba Körfezi'nin doğu kıyısında bulunan Necoclí bölgesi limanındaki lüks bir yatta yapılan kaynak çalışması sırasında, yakıt tankında patlama meydana geldi.
Patlama sırasında yatta olan 3 işçiden 48 yaşındaki Aroncne Meza Torrecilla olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Liman yönetimi, yatın tadilat için izni olmadığını, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Lüks yatın, Necoclí ile Acandi arasında turistlere hizmet verdiği belirtildi.
Kaynak: DHA