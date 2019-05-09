Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs yazılı açıklamasında, 137 fanatik Yahudi'nin İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdiğini belirtti.

Ramazan ayı münasebetiyle yüzlerce Müslüman'ın ibadet amacıyla Harem-i Şerif'te bulunduğuna dikkat çeken Dibs, fanatik Yahudilerin provokatif hareketler sergilediğini vurguladı.

Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı yapılmıştı

Radikal Yahudi cemaatleri, İsrail'in 71'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskınları yoğunlaştırma çağrısı yapmıştı.

İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA