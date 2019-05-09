İngiliz hükümeti, çıkmaza giren Brexit sürecinde anlaşmaya varabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Parlamentoda konuşan Başbakan Theresa May, "İşçi Partisi ile görüşüyoruz. Burada Brexit konusunda anlaşmaya varmak üzere çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Liverpool gibi geri dönebilirim"

Parlamentoda yaptığı konuşmada May'e, geçtiğimiz günlerde Barcelona karşısında net bir galibiyet elde eden İngiliz futbol takımı Liverpool'u örnek alması gerektiğini söyleyen İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "Başbakan, Avrupa'da nasıl başarılı olunabileceğine dair Klopp'tan (Liverpool Teknik Direktörü) ipucu alabilir" dedi.

Buna karşılık söz alan Başbakan May ise, "Herkes sizin Avrupalı rakibinize yenildiğinizi düşünürken ve size karşı birleşmişken, siz işin sonunda başarı sağlayabilirsiniz" diye konuştu.

Kısır döngüdeki Brexit süreci

Brexit süreci 2016 yılında yapılan referandumla başlamıştı.

Referandum neticesinde yüzde 48,1’e karşılık yüzde 51,9’luk oy oranıyla İngiltere'de halk, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmayı talep etti.

Ancak referandum sürecinden sonra, 2017 yılında yapılan seçimde iktidardaki Muhafazakar Partinin parlamentoda tek başına çoğunluk sağlayamaması sürecin akamete uğramasına neden oldu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ile yürütülen görüşmelerde henüz net bir sonuç elde edilemezken, sürecin nihai noktada nasıl şekilleneceği de merak konusu.

Kaynak: The Guardian, TRT Haber