Fransa'nın Grenoble kenti yakınlarındaki Crets-en-Belledonne kasabasında bir çiftçi, yetkililerin kasabadaki okulun bir sınıfının kapanacağını duyurmasının ardından harekete geçti.

Sınıfın kapanmasını önlemek için ilginç bir yola başvuran çiftçi, öğrenci sayısını artırmak için okula 15 koyun kaydettirdi.

Crêts-en-Belledonne kasabasında bulunan okuldaki öğrenci sayısının 266’dan 261’e düşmesi nedeniyle, bir sınıfın kapatılacağı duyurulmuştu. Ancak bu duruma meydan okumak isteyen çiftçi Michel Girerd, bazı koyunlarını sembolik olarak okula yazdırdı.

Crets-en-Belledonne Belediye Başkanı Jean-Louis Maret, doğum belgeleriyle sunulan 15 koyunu resmen tanıyarak kampanyaya destek verdi.

Kampanyaya destek veren öğrenci velilerinden Gaelle Naval ise, artık sınıfları kapatmak zorunda olmadıklarını belirterek, çocukların iyi eğitim almasından ziyade sadece sayıyla ilgilenen yetkilileri eleştirdi.

Kaynak: BBC International