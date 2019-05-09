Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, BFM televizonunda yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’a ait bir kargo gemisinin silah almak için Fransa’ya geldiğini söyledi.

Silahların Yemen'de kullanıldığı iddiasıyla ilgili bir soruya ise Florence Parly, “Yemen’de kurbanların Fransız silahları ile öldüğüne dair bir delil yok” cevabını verdi.

Florence Parly, silah sevkiyatının Suudi Arabistan ile imzalanan ticari anlaşma kapsamında yapıldığını aktarırken, gönderilen silahlarla ile detaylı bilgi vermekten kaçındı.

Fransa, Suudi Arabistan’a sattığı silahların savunma amacıyla alındığını, cephe hattında kullanılmadığını belirtiyor.

Ancak insan hakları savunucuları Fransa'yı, 10 binden fazla insanın ölmesi, milyonlarca insanın ise yardıma muhtaç hale gelmesine neden olan Yemen savaşına destek vermekle suçluyor.

Fransa'nın sattığı silahların Yemen'de kullanıldığı iddiaları

Kamu yayıncısı Radio France ve Disclose internet sitesinin, Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesine ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanarak yaptığı haberde, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı öne sürülmüştü.

Belgede, Yemen'de kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı belirtilmişti. Yemen'de Fransızlara ait 48 "Caesar" topunun kullanıldığı bölgelerde, Mart 2016-Aralık 2018 döneminde düzenlenen 52 saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Yemen'de aynı zamanda 70 Fransız savaş uçağının ve Fransa'nın 1990'lı yıllarda BAE'ye sattığı savaş tankının da kullanıldığı kaydedilen belgede, Yemen'de en çok hava saldırılarının can kaybına neden olduğu, Riyad'ın Mart 2015'ten bu yana Husilerin elinde tuttuğu topraklarda yoğun hava saldırıları düzenlediği, bu saldırıların sayısının 2015'ten bu yana 24 bin olarak belirlendiği vurgulanmıştı.

"Hava saldırılarını yapan uçaklar Fransız teknolojisiyle donatıldı"

Belgede, Suudi Arabistan'ın Yemen'de bu hava saldırılarını yapmak için kullandığı savaş uçaklarının Fransız teknolojisiyle donatıldığı ve bunun Fransız şirketi Thales tarafından üretildiği kaydedilmişti.

Fransız devletinin Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ettiği ve 2023'e kadar bu ülkeye 147 savaş topu teslim edeceği belirtilmişti.

Söz konusu belgenin 3 Ekim 2018'de düzenlenen Yemen konulu Sınırlı Savunma Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'ye iletildiği öne sürülmüştü.

Le Drian 13 Şubat'ta Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine hiçbir şey vermediklerini ifade etmişti. Parly de 20 Ocak'ta France Inter radyosunda, Fransız silahlarının Yemen'de kullanılmadığını söylemişti.

İddiaları dile getiren gazetecilere soruşturma açılmıştı

Fransa'nın, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı silahların Yemen'de kullanıldığı yönünde haber yapan gazeteciler, geçtiğimiz hafta Fransa İç İstihbarat Birimine ifadeye çağrılmıştı.

Kaynak: AFP, AA