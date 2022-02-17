Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mizrim konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Başbakan Yardımcıları Savunma Bakanı Hamed Cabir el-Ali es-Sabah ile İçişleri Bakanı Ahmed el-Mansur'un istifaları yayınlanan Emirlik kararnamesiyle kabul edildi" ifadesini kullandı.

Kuveyt'te Savunma Bakanı Hamed Cabir el-Ali es-Sabah ile İçişleri Bakanı Ahmed el-Mansur dün, Meclis üyelerinin gensoru uygulamasını "keyfi" olarak kullanmasına tepki amacıyla Başbakan Sabah el-Halid'e istifalarını sunmuştu.

Kadınların askere alınması

Savunma Bakanı Hamed, Ekim 2021'de ülke tarihinde ilk kez kadınların da askere alınmasına izin veren kararı almıştı.

Kuveytli milletvekili Hamdan el-Azami ise 4 Ocak'ta Savunma Bakanı Şeyh Hamad'ın kadınların orduya alınmasına ilişkin kararı karşısında Meclis'e gensoru vermişti.

Savunma Bakanı, 26 Ocak 2022'de ise Fetva Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak kadınların orduya alınmasını onaylamıştı.

Öte yandan, yerli gazete El-Kabes'in 8 Şubat'ta yayınladığı ve Meclis'ten bir kaynağa dayandırdığı haberde, Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında gensoru verileceği bilgisi paylaşılmıştı.