Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polonya’da şiddetli fırtına: Vinç kulesi devrildi
Polonya’da bir vinç kulesi şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Devrilme sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Polonya'yı şiddetli fırtına vurdu.
Krakow şehrinde yapımı devam eden apartmanların bulunduğu alanda, 30 metrelik vinç kulesi şiddetli fırtına sebebiyle inşaat halindeki bloklardan birinin üzerine devrildi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kulenin devrilmesi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Vinç operatörünün ise yoğun bakımda olduğu bilgisi verildi.
Etiketler: Polonya
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