Polonya'yı şiddetli fırtına vurdu.

Krakow şehrinde yapımı devam eden apartmanların bulunduğu alanda, 30 metrelik vinç kulesi şiddetli fırtına sebebiyle inşaat halindeki bloklardan birinin üzerine devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kulenin devrilmesi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Vinç operatörünün ise yoğun bakımda olduğu bilgisi verildi.