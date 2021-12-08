Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt'te ilk kez Omicron görüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide COVID-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, ülkede Omicron varyantı tespit edildiğini açıkladı.
Varyant görülen kişinin, bir Afrika ülkesinden gelen Avrupalı yolcu olduğu belirtildi.
Kimliği açıklanmayan hastanın daha önce iki doz COVID-19 aşısı olduğunu aktaran Sened, enfekte olan kişinin, Kuveyt'e geldiğinden beri karantinada tutulduğu bilgisini paylaştı.
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Tunus da Omicron varyantının ülkelerinde görüldüğünü açıklamıştı.
Etiketler: Koronavirüs Omicron
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