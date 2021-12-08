Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, ülkede Omicron varyantı tespit edildiğini açıkladı.

Varyant görülen kişinin, bir Afrika ülkesinden gelen Avrupalı yolcu olduğu belirtildi.

Kimliği açıklanmayan hastanın daha önce iki doz COVID-19 aşısı olduğunu aktaran Sened, enfekte olan kişinin, Kuveyt'e geldiğinden beri karantinada tutulduğu bilgisini paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Tunus da Omicron varyantının ülkelerinde görüldüğünü açıklamıştı.