Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre Emirlik kararnamesiyle Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, başbakan atanarak yeni bakanları belirlemekle görevlendirildi.

Kararnameye göre kabinenin yeni bakanları belirlendikten sonra atamalarının yapılması için Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf'a sunulacak.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Kuveyt Emiri'nin büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf, daha önce başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanlığı görevlerini yürütüyordu.