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Dünya
AA 31.07.2023 00:44

Kuveyt Dışişleri Bakanı ile Irak Meclis Başkanı parlamenter diplomasinin etkinleştirilmesini görüştü

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah ile Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, iki ülke arasındaki işbirliğini sağlamlaştırmak için parlamenter diplomasinin etkinleştirilmesini ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı ile Irak Meclis Başkanı parlamenter diplomasinin etkinleştirilmesini görüştü
[Fotoğraf : AFP Arşiv]

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Meclis Başkanı'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Halbusi'nin resmi ziyaret için Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile bir araya geldiği ifade edildi.

İkilinin görüşmede ikili ilişkileri, ekonomi ve yatırım dahil tüm alanlarda işbirliğini ele aldığı aktarılan açıklamada, ayrıca parlamenter diplomasi ve dostluk komitelerinin etkinleştirilmesi ve bunların iki ülke arasındaki işbirliğini sağlamlaştırmada oynadıkları rolün yanı sıra Arap, bölgesel ve uluslararası platformlarda tutumların koordinasyonuna ilişkin konuları değerlendirdiği kaydedildi.

Irak Meclis Başkanı Halbusi görüşmede, "Irak'taki yasama otoritesinin, hükümetin Kuveyt ile işbirliğini artırma ve askıda kalmış sorunları çözme çabalarına destek verdiğini" dedi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah da ülkesinin Irak'a verdiği desteği, ilişkileri sağlamlaştırma ve çeşitli alanlarda işbirliği seviyesini artırmayı istediğini ifade etti.

Sabah, Irak Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini ve ortak eylem umutlarını artırmaya katkıda bulunduğunu söyledi.

Dün resmi ziyaret için Bağdat'a gelen Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem es-Sabah, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir araya gelmişti.

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