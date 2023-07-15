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Dünya
AA 15.07.2023 19:00

Kuveyt Arap ülkeleri arasında obezitede ilk sırada yer alıyor

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, obezite ve fazla kilonun nüfusa oranında Kuveyt'in Arap ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını duyurdu.

Kuveyt Arap ülkeleri arasında obezitede ilk sırada yer alıyor
[Fotoğraf: Arşiv]

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlık Güçlendirme İdaresi Müdürü Abir el-Bahve, ülkede nüfusun yüzde 40'ının obez, yüzde 77'sinin fazla kilolu olduğunu kaydetti.

Ülkesinin obezite ve fazla kiloda Arap ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını aktaran Bahve, obezitenin kalp-damar hastalıkları, diyabet ve yüksek tansiyon gibi birçok kronik hastalık için risk faktörü olduğunu belirtti.

Obezite 10 yılda yaklaşık yüzde 30 arttı
Obezite 10 yılda yaklaşık yüzde 30 arttı

Bahve, Kuveyt istatistikleri ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Körfez bölgesinde her 5 kişiden birinin obezite sorunu yaşadığını, aynı veriler ışığında 2035'e kadar ülkede obezite oranının yüzde 52'ye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının obezite ile ilgili bilinçlendirme faaliyetlerine katılmanın önemine vurgu yapan Bahve, Kuveyt'te özellikle çocuklarda obezitenin erken önlenmesi için halka açık parkların ve eğlence alanlarının kurulmasının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

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