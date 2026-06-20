Kuş gribi son kıtanın da kapısını çaldı: H5N1 Avustralya’ya ulaştı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, virüsün Batı Avustralya'nın ücra bir bölgesinde bulunan göçmen bir deniz kuşunda tespit edildiği belirtildi.

Ülkenin güneydoğusundaki bir milli park sahilinde bulunan kuşa yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine yetkililer harekete geçti.

Tarım Bakanı Julie Collins, düzenlediği basın toplantısında bu durumun beklendiğini ifade ederek, sonsuza kadar kuş gribinden uzak kalamayacaklarını bildirdi.

Yetkililer alarm durumuna geçti

Bölgede ikinci bir şüpheli vakanın daha incelendiğini aktaran yetkililer, şu an için kitlesel bir hayvan ölümü dalgasına dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

Tehdit Altındaki Türler Komisyonu, virüsün bölgedeki diğer hayvan popülasyonlarına sıçrayıp sıçramadığının birkaç gün içinde netleşeceğini duyurdu.

Ülkenin Baş Veteriner Hekimi ise acil durum komitesinin hemen toplandığını ve yetkililerin böyle bir senaryoya uzun süredir hazırlıklı olduğunu belirtti.

H5N1 varyantı, kümes hayvanları ve yabani kuş popülasyonları arasında çok hızlı yayılma özelliğine sahip olmasıyla biliniyor.

Uzmanlar virüsün, dünya genelinde yabani kuşların yanı sıra tilki, fok ve su samuru gibi farklı memeli türlerini de enfekte edebildiğini, insanlara bulaşma riskinin ise oldukça nadir görüldüğünü hatırlatıyor.

Çevre adalarındaki ağır bilanço

Virüsün ana kıtaya ulaşmasından önce, geçtiğimiz yıl Avustralya'ya bağlı uzak okyanus adalarında da benzer vakalar görülmüştü. Hafta içinde yayımlanan bir araştırma, virüsün yaban hayatı üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Hint Okyanusu’ndaki adalarda yaşayan binlerce yavru fokun ve penguen popülasyonunun büyük bir kısmının kuş gribi nedeniyle telef olduğu tahmin ediliyor.

Bilim insanları, virüsün bu izole bölgelere binlerce kilometre uzaklıktan göç eden kuşlar vasıtasıyla taşındığına inanıyor.