Kedilerle iletişim kurmanın gizli yolu keşfedildi

İnsanların aksine dişleri göstererek değil, gözleri hafifçe kısarak ve yavaşça göz kırparak yapılan bu basit jest, kedilerle aradaki bağı tamamen değiştiriyor.

Sussex Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen çalışmalarda, bu yöntemin hem tanıdık hem de yabancı kedilerin insanlara yaklaşma ve onlarla etkileşime girme isteğini önemli ölçüde artırdığı kanıtlandı.

Bilimin doğruladığı göz kırpma yöntemi

Kedilerle zaman geçirenlerin yakından bildiği yarı kapalı göz ifadesi ve ardından gelen yavaş göz kırpma hareketi, aslında kedilerin rahat ve huzurlu olduklarında verdikleri bir tepkidir. Uzmanlar, bu ifadenin bir tür "kedi gülümsemesi" olduğunu belirtiyor. İnsanların bu hareketi taklit ederek kedilere dostça yaklaştıklarını göstermek amacıyla yapılan deneyler de bu tezi destekliyor.

Farklı evlerde yaşayan onlarca kediyle yapılan deneylerde, sahipleri kendilerine baktığında yavaşça göz kırpan kişilerin kedilerinden aynı şekilde karşılık aldığı görüldü.

İncilendiğinde, kedilerin hiç tanımadığı araştırmacılar da aynı yöntemi denedi. Gözlerini kırpmadan kedilere bakan insanlarla kıyaslandığında, yavaşça göz kırpıp elini uzatan araştırmacılara kedilerin çok daha olumlu tepki verdiği ve elini koklamak için yaklaştığı gözlemlendi.

Kediler sandığımızdan daha duyarlı

Bu araştırma, yavaş göz kırpmanın insan ve kedi iletişimindeki rolünü deneysel olarak inceleyen ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Uzmanlar, bu yöntemin evde ya da sokakta karşılaşılan kedilerle bağ kurmak için harika bir yol olduğunu ifade ediyor.

Gözleri rahat bir gülümseme gibi kısarak birkaç saniye kapatmak, kedilerle sessiz bir sohbet başlatmayı sağlıyor.

Son yıllarda yapılan diğer çalışmalar da kedilerin ev arkadaşlarının duygularına ve kişilik özelliklerine sandığımızdan çok daha fazla uyum sağladığını gösteriyor.

Kedilerin bu hareketi neden bir iletişim aracı olarak seçtiği tam olarak bilinmese de düz ve kesintisiz bakışları bir tehdit olarak algıladıkları, bu yüzden göz kırpmanın iyi niyet göstergesi olduğu tahmin ediliyor.

Bu bağ kurma yöntemlerinin anlaşılması, özellikle veteriner kliniklerinde ve barınaklarda stres altındaki hayvanların psikolojik sağlığını korumak adına büyük önem taşıyor.