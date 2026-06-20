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Dünya
AA 20.06.2026 12:37

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 60 vilayette turuncu alarm verildi

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Fransa'da 60 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği bildirildi.

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 60 vilayette turuncu alarm verildi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülkede etkili olan sıcak havalar nedeniyle 60 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Ülkedeki hava sıcaklığının gün içinde 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, aşırı sıcakların gelecek hafta da devam etmesi öngörülüyor.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu ve 14 bakanının katılımıyla yerel saatle 11.00'den itibaren bakanlar arası kriz birimi aşırı sıcaklara ilişkin toplantı düzenleyecek.

Başkent Paris'i de etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle Paris Belediyesi hafta boyunca vatandaşlara yönelik yeni tedbirler açıkladı.

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 60 vilayette turuncu alarm verildi

Paris'te park ve bahçeler tüm gün açık

Paris Belediyesi, 17 Haziran'dan itibaren yerel saatle 16.00-20.00 arasında vatandaşların Saint-Martin Kanalı'nda 100 metrelik bir alanda yüzmesine izin verdi.

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, dün başkentte basına yaptığı açıklamada ise Paris'teki tüm park ve bahçelerin 7 gün 24 saat açık olacağını duyurdu.

Gregoire, ayrıca başkentteki okullar için 1200 vantilatörün satın alınacağını ve kamu havuzlarının yerel saatle 20.00'ye kadar açık olacağını ilan etti.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam Fransa'nın 18 Haziran tarihli raporunda, Fransa'da sıcak havalar nedeniyle her yıl 5 binden fazla kişinin hayatını kaydettiği belirtilmişti.

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