Çok Bulutlu 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.06.2026 12:46

İsviçre'nin 2 gün içinde ABD-İran görüşmelerine ev sahipliği yapacağı iddiası

İsviçre'nin 2 gün içinde ABD-İran görüşmelerine ev sahipliği yapacağı iddia edildi.

İsviçre'nin 2 gün içinde ABD-İran görüşmelerine ev sahipliği yapacağı iddiası

akistan hükümeti kaynakları, ABD ile İran arasında İsviçre'de "1-2 gün içinde" teknik düzeyde görüşmelerin başlamasının beklendiğini öne sürdü.

Arabuluculuk sürecine aşina bir kaynak, "Pakistan, diğer arabulucularla birlikte, İslamabad Mutabakat Anlaşması'nın bir sonraki aşamasını başlatmak üzere 1-2 gün içinde İsviçre'de bir araya gelmesi beklenen her iki tarafla da temas halindedir." ifadesini kullandı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

ETİKETLER
İsviçre Pakistan Donald Trump ABD İran ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 60 vilayette turuncu alarm verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
Kuş gribi son kıtanın da kapısını çaldı: H5N1 Avustralya’ya ulaştı
13:12
Kedilerle iletişim kurmanın gizli yolu keşfedildi
12:39
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 60 vilayette turuncu alarm verildi
12:18
Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı
12:08
Şikayetini geri çekmek için robot süpürge istedi
12:08
Bakan Yumaklı: Sektörümüzü daha dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı
FOTO FOKUS
Dijital medyanın gündemi: Birlikte güçlüyüz
Dijital medyanın gündemi: Birlikte güçlüyüz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ