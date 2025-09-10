Küresel Kararlılık Filosu Tunus'tan hareket etmeye hazırlanıyor

Küresel Sumud Filosu'na Tunus'tan katılacak teknelerde yer alacak aktivistler, yerel saatle 16.00'da başkent Tunus'taki Sidi Bu Said Limanı'nda toplanmaya başladı.

Filoyu yolcu etmek üzere limanda toplanan yüzlerce Tunuslu, filoya ve Gazze'ye destek mesajları verdi.

Ankara Filistin'le Dayanışma Platformu adına Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivist Zeynel Abidin Özkan, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan girişime Türkiye'den dahil olduklarını belirterek, "Biz bu soykırımın bir parçası olmayacağız. Gazze'de açlıkla mücadele eden milyonlarca insan için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Gazze ablukasını kırmak için dünyanın en geniş sivil deniz girişiminin parçasıyız"

Ankara'dan gelen ekiple Tunus'ta olduklarını aktaran Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"31 Ağustos'ta İspanya'dan hareket eden gemilere katılmak için biz de Türkiye olarak Tunus'a geldik. Bu küresel girişim, barış ve kararlılıkla Gazze'ye insani yardım ulaştırmak adına yürütülen en büyük sivil deniz hareketidir. Burada yoğun bir hazırlık ve eğitim sürecinden geçiyoruz. Amacımız, 2007'de başlayan Gazze ablukasını denizden kırmak ve milyonlarca insanın temel ihtiyaçlara erişimine katkı sağlamak."

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan İspanya'dan kalkan tekneler Tunus'a ulaştı

İspanya'dan kalkan teknelerin iki gün önce Tunus'a ulaştığını ve ekiplerin birleştiğini aktaran Özkan, "Bugün itibarıyla hareket planlıyoruz. İsrail, bu barış girişimine müdahale edeceğini duyurdu. Ancak ne filo yöneticileri ne de katılımcılar geri adım atıyor." diye konuştu.

Tunus limanlarında bekleyen gemilere son iki günde saldırılar yapıldığına işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"İki ana gemimize ve bir büyük gemimize ateş toplarıyla saldırılar düzenlendi, yangın çıkarılmak istendi. Buna rağmen filonun kararlılığı kırılmadı. Bu gemilerde 44 ülkeden yaklaşık 1000 aktivist bulunuyor. Can güvenliği hem katılımcı ülkeler hem de Birleşmiş Milletler (BM) açısından kritik önemde. BM, filonun taşıdığı insani yardımı desteklediğini açıklamıştı. Ancak saldırılara karşı henüz somut bir adım atılmadı. Bugün itibarıyla Akdeniz'e açılacak gemilerin güvenliği için uluslararası toplumun harekete geçmesini ve filonun yolunun açılmasını talep ediyoruz."

"Dünyanın üçte biri olan 47 ülkenin temsilcileri burada ve bu Tunus için gurur kaynağı"

Filo katılımcılarından Tunus Milletvekili Muhammed Ali de Gazze'deki ablukayı kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Sidi Bu Said Limanı'ndan denize açılmaya hazırlanıyor.

Tunus Parlamentosunda Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla kurulan komitenin çağrısıyla çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Ali, "Filonun Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkma kararı, ilkeli ve ahlaki bir karardır. Katılımım, Parlamento tarafından destekleniyor ve Tunuslu milletvekilleri Gazze'deki ablukanın kırılmasını destekliyor." dedi.

Ali, Tunus'un uluslararası dayanışmadaki rolüne ilişkin ise, "Tunus ve yurt dışındaki kitleler Filistin halkının acılarıyla birlikte. Dünyanın üçte biri olan 47 ülkenin temsilcileri burada Sidi Bu Said'de bulunuyor ve bu Tunus için bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'na 40'ın üzerinde ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.